Irak, 2016'dan bu yana 17 binden fazla tarihi eserini ülkeye geri getirdi

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ABD'nin 2003'teki işgali sırasında ülkedeki müzelerden çalınan tarihi eserlerin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüseyin, 2016'dan bu yana, geçmiş yıllarda yaşanan müze yağmaları sonrası yasa dışı yollardan ülke dışına götürülen 17 bin 338 tarihi esere ulaştıklarını söyledi.

Iraklı Bakan, söz konusu tarihi eserlerden 17 bin 321'nin ABD'den, 9'unun Japonya'dan, 7'sinin Hollanda'dan ve birinin de İtalya'dan yurda getirildiği bilgisini verdi.

Dışişleri ve Kültür bakanlıkları, başkent Bağdat'ta düzenlen bir basın toplantısı sonrası, tüm tarihi eserleri Kültür Bakanlığına teslim etti.

ABD'nin 2003'teki Irak işgali sırasında, başta Bağdat olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerindeki birçok müze yağmalanmıştı.

Bağdat'taki müze 12 yıl aradan sonra 2015'te yeniden açılmıştı.