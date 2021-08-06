Lübnan Sanayi Bakanı Hubullah: Yılda 12 milyon doz Sputnik Light aşısı üretmeyi planlıyoruz

Lübnan Sanayi Bakanı Hubullah, ülkesinin yılda 60 milyon doz Sputnik V aşısı ile 12 milyon doz Sputnik Light aşısı üretmeyi planladığını söyledi.

Lübnan Sanayi Bakanı İmad Hubullah, ülkesinin yılda 60 milyon doz Sputnik V aşısı ile 12 milyon doz Sputnik Light aşısı üretimi için Rusya ile imzalanacak sözleşmenin formalitelerinin tamamlanmasını beklediğini belirtti.

Hubullah, “Aylık aşı üretiminin yüzde 10’unu, yani yılda 6 milyon dozu ülkede kullanmayı planlıyoruz. Prosedürlerin tümü Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde gerçekleşecek” dedi.

Hubullah, Rusya ile imzalanacak bu ticari ve ekonomik anlaşmanın Lübnan'daki ilaç üretim seviyesini artıracağını da sözlerine ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, şubat 2021’de Sputnik V aşısının ülkedeki kullanımına onay vermişti.

Nisan 2021'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Kovid-19 salgını ile mücadelede Beyrut'a ek yardım yapılması konusunu görüşmüştü.