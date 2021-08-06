Hizbullah: İsrail hava saldırılarına misilleme olarak onlarca roket attık

İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 10'dan fazla roketin çoğunu havada imha ettiklerini açıklarken, sorumluluğu Lübnan'daki İran destekli Şii örgüt Hizbullah üstlendi.
Şeba Çiftlikleri'nin çevresindeki açık alanlara onlarca roket attığını duyuran Hizbullah, bunun İsrail'in Lübnan'daki açık alanlara düzenlediği hava saldırılarına misilleme olduğunu belirtti. Şimdilik karşılıklı açık alanları vurduklarına işaret eden Hizbullah, kendilerinin İsrail askeri üssünün çevresindeki boş araziyi vurduğu mesajını verdi.
Hizbullah açıklamasında "İsrail uçaklarının perşembe gecesi Lübnan topraklarına saldırılarına cevap olarak Şehit Ali Kemal Muhsin ve Şehit Muhammed Kasım Taha Birlikleri, Şeba Çiftlikleri'ndeki düşman mevzilerine onlarca roket attı" denildi.
İsrail'in kuzeyinde sirenleri çaldırtan Hizbullah roketlerini havada imha etmek için Demir Kubbe hava savunma sistemini çalıştıran İsrail ordusu, ardından Şeba Çiftlikleri ve Habbariye'nin yüksek kesimlerine 155 mmlik top ateşi açtı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, güvenlik kabinesinin toplanacağını açıkladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)