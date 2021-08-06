Hizbullah: İsrail hava saldırılarına misilleme olarak onlarca roket attık

İsrail işgali altındaki Lübnan toprağı olan Şeba Çiftlikleri'nin çevresindeki açık alanlara onlarca roket attığını açıklayan Lübnan'daki Hizbullah, bunun İsrail'in Lübnan'daki açık alanlara düzenlediği hava saldırılarına misilleme olduğunu belirtti.