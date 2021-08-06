Putin’in Ortadoğu Temsilcisi Bogdanov, FHMC Genel Sekreteri Majdalani ile Filistin’deki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’un, Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (FHMC) Genel Sekreteri Ahmed Majdalani ile telefon görüşmesinde, Batı Şeria ve Gazze’deki altyapının onarımını değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bugün Bogdanov ve Majdalani arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilerek, “Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki sosyoekonomik ve insani durum ele alınarak Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki son çatışmada büyük zarar gören altyapının onarımı sorunu üzerinde odaklanıldı” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Filistin ulusal birliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanması görevinin, 1967 sınırları içinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası yasal temelde Filistin-İsrail görüşmelerinin başlaması için başlıca ön koşul olduğu kaydedildi.

Bogdanov’un, Filistin sorununa hem ikili temelde hem de uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, BM ve AB) çerçevesinde adil bir çözüm bulmaya yönelik çabaları aktif olarak desteklemeye devam etmeye tereddütsüz hazır olduklarını yinelediği ifade edildi.