İran'dan İsrail'in saldırı tehditlerine yanıt: Sert karşılık veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İsrail'den gelen saldırı tehditleri üzerine, "Düşmanın her türlü saldırısına İran'ın cevabı sert ve ezici olacaktır." dedi.

Hacızade, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın saldırı tehdidi ve ABD'li yetkililerin İran'a yönelik açıklamalarıyla ilgili İran devlet medyasına konuştu.

İran'ın bu konularla ilgili sınavını verdiğini savunan Hacızade, "Daha önce denediler ve nasıl cevap alacaklarını biliyorlar. Bizim hem gücümüz var hem de bunu kullanacak irademiz. Kesinlikle sert yanıt veririz. O yüzden böyle bir hata yapamazlar." ifadelerini kullandı.

Hacızade, "Düşmanın her türlü saldırısına İran'ın cevabı sert ve ezici olacaktır." dedi.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'ne ait Liberya bandıralı 'Mercer Street' adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz, diğeri Rumen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Bennett 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade ederek "Bütün Orta Doğu'yu ateşe verirken Tahran'da sakince oturamazlar. Bu iş bitti." demişti.

İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Gantz'ın dünkü telefon görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra atılacak adımlar noktasında ortak hareket edileceği belirtilmişti.