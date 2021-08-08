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    Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme

    DHA: Türk ve Rus askerleri Resulayn'da ortak incelemelerde bulundu

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    Türk ve Rus askeri yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, harekat ile Haseke bölgesinde yaşanan su ve elektrik kesintilerinin çözüme kavuşması için Resulayn'da bir araya geldi. Allouk su ile Makbura elektrik dağıtım istasyonlarında ortak inceleme yapan Türk ve Rus yetkililer, sorunun çözüme kavuşması için el sıkıştı.

    Barış Pınarı Harekatı ile Haseke bölgesinde yaşanan elektrik ve su sorunun çözümlenmesi için Türkiye ve Rusya Federasyonu askeri yetkilileri ortak inceleme yaptı.

    Suriye ordusu kontrolündeki Haseke bölgesinden gelen Tuğgeneral Andrey Muraşkin başkanlığındaki Rus askeri heyeti, Tuğgeneral Mustafa Enis Koç başkanlığındaki Türk askerleri ile Resulayn bölgesindeki Allouk su ile Mabruka elektrik dağıtım istasyonlarında incelemelerde bulundu.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, iki bölgeye de gelen elektriğin ihtiyaç duyulan oranın yüzde 20'si kadar olduğunu gören Rus askeri heyeti, sorunun çözümü için Suriye ile görüşeceklerini iletti.

    Türk askeri heyeti ise Barış Pınarı Harekat bölgesine saat 16.00 ile 07.00 saatleri arasında elektrik verildiğini ve bunun günlük yaşamda aksamalara yol açtığını belirterek, saatlerin değiştirilip 07.00 ile 22.00 arasında 15 saat enerji verilebilir şekilde güncellenmesi talebini iletti.

    Türkiye’nin taleplerinin yerinde olduğunu belirten Rus askeri heyeti, bu konuda Haseke bölgesindeki Suriyeli yetkililerle görüşmeler yapılacaklarını vurguladı. Sorunun giderilmesi için el sıkışan taraflar, atılan ilk adımdan memnun olduklarını söyledi.

    İki ülke askerleri bundan sonraki süreçte de sorunun çözümüne yönelik gelişmeleri bir araya gelerek değerlendirmeye devam edecekleri mesajını verdi.

    Etiketler:
    Resulayn, Barış Pınarı Harekatı, Rus askeri, Türk askeri, inceleme
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