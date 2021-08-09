İran Cumhurbaşkanı ile bir saatlik telefon görüşmesi yapan Macron'dan 'Viyana müzakerelerine geri dönün' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yeni İran cumhurbaşkanı Reisi arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşirken, taraflar çıkmaza giren nükleer anlaşmanın canlandırılması görüşmeleriyle ilgili beklentilerini beyan etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylarca süren İran nükleer anlaşmasının (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP) tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşü görüşmeleri çıkmaza girmişken, dönem dönem Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi arasında bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından taraflar açıklama yayımladı.

İran cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Reisi, Macron'a, İran nükleer anlaşmasının canlandırılması görüşmelerinin 'Tahran'ın haklarını garanti etmesi gerektiğini' söyledi. Buna göre İran'ın aşırı muhafazakar Cumhurbaşkanı, Fransız mevkidaşına "Herhangi bir müzakerede İran halkının hakları korunmalıdır ve ulusun çıkarları garanti altına alınmalıdır" dedi.

Reisi, İran'ın Umman açıklarında İsrailli şirketin işlettiği tankere düzenlenen saldırıyla ilgili suçlanmasına şu yanıtı verdi:

"İslam cumhuriyeti, Basra Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde güvenliği sağlama ve caydırıcılığı sürdürme konusunda çok ciddidir ve bölgeyi güvenliğinden yoksun bırakan unsurlara karşı duracaktır."

Elysee Sarayı'ndan yayımlanan açıklamaya göreyse Macron, Reisi'ye, 'İran'ın Viyana'daki nükleer müzakerelere geri dönmesi' çağrısı yaptı.

Fransa'nın çözüm arayışına ve daha da fazlasını yapmaya hazır olduğuna dair taahhütte bulunan Macron, nükleer anlaşmanın canlandırılmasında sonuca ulaşmak için Viyana'daki müzakerelerin süratle yeniden başlaması ve İran'ın anlaşmayı ihlal eden tüm nükleer faaliyetlerini ertelemeden sonlandırması çağrısını dile getirdi.