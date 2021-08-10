Irak'ta IŞİD saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

IŞİD'in Irak'ın Diyala ve Kerkük kentlerinde düzenlediği saldırılarda biri polis 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Diyala kentinin Abbara Nahiyesi yakınlarında bir polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

IŞİD mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucu bir polisin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Zap Nahiyesi yakınlarında da bir çiftçiye IŞİD unsurlarınca saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Tarım arazisinde çalıştığı sırada militanların hedefi olan çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IŞİD, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

IŞİD 'inbölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.