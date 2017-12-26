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    MHP

    MHP, 81 ilde teşkilata 'cumhur ittifakını' anlatacak

    © AFP 2017/ OZAN KOSE
    Politika
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    MHP yönetimi, 18 Mart 2018'de yapılacak 12. olağan kongre öncesi teşkilat ve tabana 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' başta olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerini anlatmaya hazırlanıyor.

    MHP tarafından, 18 Mart'taki kongrenin ardından 2019'da yapılacak 'yerel seçimler' ile 'Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği' seçimlerine hazırlık için düğmeye basılacak.

    Semih Yalçın
    © AA/
    MHP’li Yalçın ‘cumhur ittifakı’ modelini anlattı
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve 18 Mart 2018'de 12. olağan kongreyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

    Kongre hazırlıkları kapsamında 2018 Ocak ayı itibarıyla 81 ilde tüm teşkilatları ziyaret etmeye başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Teşkilat ve tabana, başta 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin, partinin düşünce ve görüşlerini anlatacağız" dedi.

    Yalçın, "2019'a giden süreçte MHP'nin ne yapmak istediğini, ne yaptığını, hangi sebeplere dayandırdığını önce partililerimize ve tabanımıza izah edeceğiz. Karşılıklı bir bilgi alışverişi olacak. MHP'nin nasıl bir tavır ve tarz içerisinde olduğunu izah edeceğiz. Şu anda planlamalar yapılıyor. Bu minval üzere MHP, ocak ve şubat aylarında bütün Türkiye'deki teşkilatlarını tarayacaktır" diye konuştu.

    'MHP POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSA NEDENİ TÜRKİYE'NİN BEKASIDIR'

    binali yıldırım
    © AFP 2017/ Daniel LEAL-OLIVAS
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    Terörle mücadeleye verdikleri desteğe değinen Yalçın, şöyle devam etti:

    "Bunu istişare etmeye hiç gerek yok. Bu konuda çok açık ve net bir davranış içerisindeyiz. 15 Temmuz sonrasında MHP, politikalarında birtakım değişiklikler yaptıysa bunun temel nedeni Türkiye'nin bekasıdır. Bu ülkenin normalleşmesi lazım. 15 Temmuz travmasından sonra henüz halledilmesi gereken birçok problemi var bu ülkenin. Malum terör örgütü ve örgütleriyle hesaplaşması gerekiyor."

    Yalçın, uyum yasaları veya seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin de bu normalleşmenin bir vasıtası olduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    MHP, Edip Semih Yalçın, Türkiye
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