'Abdullah Gül'ün çıkış yapması an meselesi'

Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün danışmanlığını da yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde şunları yazdı:

"Kaotik bir ortamda gerginliğin artarak devam ettiği siyasetin kulislerinde —özellikle AKP'de- Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının 'an meselesi' olduğu konuşuluyor. İktidar kulislerinden pompalanan söylentilere göre, Abdullah Gül, R. Erdoğan'a 'gidişatın çok kötü ve tehlikeli olduğunu, bundan vazgeçmesi gerektiği' konusunda çok dil dökmüş ancak 'dinletememiş.' Yine iddialara göre, 'Abdullah Gül, yakında, bir yanına Ali Babacan'ı diğer yanına eski bir yüksek yargı organının başı olan ismi alarak açıklama yapmaya hazırlanıyor'muş!.. Dediğim sırada… Abdullah Gül'ün sosyal medya üzerinden son KHK'larla ilgili gayet nazik kıvamda yaptığı açıklama, haber kanallarının ekranlarına alt yazı olarak düştü. Dur bakalım ne olacak?.."