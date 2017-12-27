Kılıçdaroğlu'ndan 2019 manifestosu talimatı

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, bu doğrultuda hukuki, ekonomik ve siyasi sorunlar için üç ayrı çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grupları hazırlık yapacak ve Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin özgün çözüm önerilerini Kılıçdaroğlu'na iletecek.
Kılıçdaroğlu, bu bilgiler ışığında hazırlanacak kurultay konuşmasında, partisinin yeni vizyonunu ortaya koyacak ve '2019 Manifestosu'nu kurultay salonunda Türkiye'ye ilan edecek.
PAROLA 'İKTİDAR KURULTAYI'
CHP'de bir yandan Büyük Kurultay hazırlıkları devam ederken, diğer yandan 6 Ocak'ta Ankara'da, 7 Ocak'ta İzmir'de ve 13 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak il kongreleri için de çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da, Bahçelievler dışında 38 ilçede kongreler tamamlandı. 38 ilçeden 13'ünde ilçe başkanları değişti, mevcut il yönetiminin bazı kritik ilçeleri muhaliflere kaptırması, 13 Ocak'ta yapılacak il kongresinde kıran kırana bir yarışın kapısını araladı.
ANKARA'DA 3 ADAY
İzmir'de il başkanlığı için ortak aday parolasıyla sahaya inen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu; ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve mevcut il yönetimi ile toplantılarını tamamladı. İzmir'de en az iki veya üç adaylı bir yarışın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP sözcülüğü görevini yürüten Deniz Yücel, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ve eski vekillerden Hüseyin Saygılı ile Salih Çiftçi'nin isimleri de adaylık için konuşuluyor.
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