Bogdanov ve Haddad, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün bir araya gelen Bogdanov ve Haddad, Suriye'deki durumu konuştu.

21-22 Aralık'ta yapılan Astana-8'in sonuçlarını değerlendiren taraflar, 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni de istişare etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen barış görüşmelerinin 8. turu sonucunda, garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran, Suriyeli tarafların tutsak takası yapması için bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmıştı.