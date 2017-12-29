MHP: Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok doğru, bu iş koro halinde olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili sözlerini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır" dedi. Karakaya MHP'yi baraj dışında gösteren seçim anketlerini de eleştirdi: "Bunlar düpedüz hiledir."
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Karakaya, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu söyledi.
MHP'nin, bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurum olduğunu belirten Karakaya, son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde yayınlanan anketlerinin bunun kesin kanıtı olduğunu söyledi.
"Hata ve yanılma payları bazı firmalarda dönem dönem yüzde 50'lere kadar çıkmıştır. Buna hata demek de doğru değildir; bunlar düpedüz hiledir" diyen Karakaya, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde, belli televizyon kanallarının demirbaş eşyası haline gelmiş, kendisini kamuoyu araştırma firması temsilcisi olarak tanıtan ve esasen bizce malum kişiler, işbaşına geçmiş kamuoyunu aldatma ve kandırma ahlaksızlık ve yolsuzluklarına yine yeniden başlamışlardır. MHP olarak, bu yeni nesil yolsuzluk mucitlerini ve bunların ne tür ilişkiler içerisinde olduklarını biliyoruz ve çok yakından takip ediyoruz. MHP'nin nefesi, bundan böyle, bu yolsuzların ensesinde olacaktır. Bizler kamuoyu adına yakın takipçileri olacağız ve gerektiğinde iplerini de pazara çıkaracağız. Her hafta sözde bir anket, araştırma sonuçları yayınlayıp, bunların geçerlilik standartlarına uygunluğunun teyidini yapamayanlarla; finansmanının kim, kimler tarafından sağlandığını açıklamayanlarla; beş kuruşluk saha faturası ödemeyenlerle; ekranlarda kasım kasım kasılıp beş kuruş vergi ödemeyenlerle; ekonomik varlık ve yaşamlarıyla mali ve vergi bildirimleri arasında uçurumları olanlarla kamuoyu adına bir hesabımız olacaktır. Bu hesabın görüleceği yer de elbette mahkemeler olacaktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MHP ile olası ittifağına dair 'her önüne gelenin konuştuğunu' belirterek, "Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)