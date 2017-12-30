CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok önemli, çok kıymetli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" sözlerini değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Bingöl "Sayın Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin olağan il kongresine katılmak için geldiği Kahramanmaraş'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki, "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Yeri ve zamanı gelince, araştırmalar yapılır, parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" sözlerini değerlendirdi.

Bingöl şunları söyledi: "Genel Başkanımız, bir partinin genel başkanı olmaktan öte bir siyasi lider, önemli bir siyaset adamı. Söylediklerinin hepsi çok gerçekçi ve somut söylemler olduğunu herkes görüyor. Ayrıca Türkiye'de 'Adalet Yürüyüşü' gibi çok önemli bir etkinliğe imza atmış bir siyasi lider. Artık böyle bir siyasi liderin toplumun her tarafından kabul gördüğü herkesçe malum. O açıdan Sayın Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok önemli, çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda.

Ama dediğim gibi bireysel anlamda bizim bu düşüncelerimizin ötesinde elbette bunu parti içerisinde tartışırız, değerlendiririz. Parti içinde Sayın Genel Başkanımızın adaylığıyla ilgili bir farklı düşünceye sahip olacak hiç kimsenin olacağını düşünmüyorum. Kamuoyunda da böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu. Ama daha erken, seçim normal tarihte yapıldığı söz konusu olursa zaten epey bir zamanımız var."

Kılıçdaroğlu önceki gün Habertürk televizyonunda yayımlanan 'Enine Boyuna' programında gündeme dair soruları yanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Yeri ve zamanı gelince, araştırmalar yapılır, parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" yanıtı vermişti.