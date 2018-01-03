Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek

Saadet Partisi'nden verilen bilgiye göre; Karamollaoğlu yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri de dahil son siyasi gelişmeleri değerlendirecek. Karamollaoğlu'nun CHP liderine, partisi tarafından hazırlanan 'uyum yasaları' ile ilgili tekliflerine ilişkin bilgi vermesi de bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonrasında referandumda 'Hayır' diyen partilere teşekkür ziyareti yapmıştı. Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Karamollaoğlu ile de görüşmüştü. Karamollaoğlu, bu sabah gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Kılıçdaroğlu'na 'iade-i ziyaret' yapacağını söylemişti.