Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 100 bin imza yanıtı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza için noter ücreti istenmesini eleştirdi. "Böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Karamollaoğlu, "Kırk takla atsanız, 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız" ifadesini kullandı.

© AA/ Raşit Aydoğan Karamollaoğlu'ndan AK Parti için oy oranı tahmini

Partisinin Fatih İlçesi 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeyi eleştirdi.

Karamollaoğlu, "Bir KHK çıkarttılar, bu kararname ile 15-16 Temmuz kalkışmasında bir takım sivilleri o günkü hareketlerinden koruyacaklarını söylediler. Ama toplumda bir endişe doğdu. Öyle bir cümle kurulmuş ki, bu cümleden sade geçmiş 15 Temmuz değil ileride de birileri faydalanarak başka şeylere kalkışabilir. Bu bir tereddüt doğurdu. Adalet Bakanı da 'varsa bir yanlışlık düzeltiriz' dedi. Ama 'hayır' dediler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı, böyle bir tereddüt var, şu da düzeltilsin' gibi bir açıklama yapınca yer yerinden oynadı. Hainlikten başladılar… Nereden aldınız bu usulü, metodu. Bu usul ve metot Avrupa'da da yok ki. Bu usul sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde var. Oralarda fikir ve fikrin kıymeti yok. Sadece bir kişinin söylediği söz herkes ona itibar edecek, bunun dışında kimsenin sözüne itibar edilmeyecek O zaman doğruyu bulamazsınız ve bu ülkelerde kalkınma olmaz" diye konuştu.

'DEVLET ADALETİN VE HAKKIN ÜZERİNE İNŞA EDİLİR'

ByLock uygulamasıyla ilgili haksız yere ceza yatanların çektiği sıkıntıların nasıl ödeneceğine soran Karamollaoğlu, "ByLock meselesinde, o kadar rahatlar ki, sonunda hak yerini buldu. Hak yerini buldu ama haksız yere yatanın çektiği sıkıntıların karşılığını siz nasıl ödeyeceksiniz? Hiç umurlarında değil, 'bir yerde yanlışlık yaparız sonra düzeltiriz' diyor. Devlet böyle çalışmaz, devlet adaletin ve hakkın üzerine inşa edilir. Burada bir masum insanın ceza görmesi, bütün insanlığın ceza görmesi gibidir" dedi.

'BEN 'İSTANBUL'A İHANET ETTİK' DİYEMEZDİM'

Konuşmasında, iktidarın itiraz ve yanlışları kabul etmediğini ifade eden Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Bunu ancak kendileri görecek ve söyleyecekler o zaman ancak kabul ediyorlar. Ben 'İstanbul'a ihanet ettik' diyemezdim ama sonunda kendisi dedi. İhanet çok büyük bir laf. 1994 yılından beri İstanbul sizin elinizde, sanki dün başladı bugün bitti. O başlangıçta bu ihanet yoktu sonradan geldi niye, rant aldı başını gidiyor."

'IMF'YE BORCUMUZ KALMADI TAMAM AMA UÇAN KUŞA BORCUMUZ VAR ŞİMDİ'

Bütçede en büyük kalemlerden birisinin 71.7 milyar lira faiz, yatırıma ayrılan paranın ise 42 milyar olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "IMF'den bahseden var mı hiç? Bir zamanlar hep gündemimizdeydi. IMF'ye borcumuz kalmadı tamam ama uçan kuşa borcumuz var şimdi. Devletin borcu 900 milyarı geçti. Onun için önümüzdeki sene bütçeye 86 milyar, ondan sonraki senede 95 milyar faiz koydular şimdiden. İflas etmişsiniz" dedi.

'300 BİN İMZA TOPLAYACAĞIZ'

Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar için aranan 100 bin imza için noter masrafının haksızlık olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın" sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bir hak kullanılması için noter tasdiki ve ücret isterseniz bu haksızlık olur. Seçmek de, seçilmek de bir haktır. Bir kişi oy vermeye gittiği zaman ‘Koy şuraya on lira sonra oyunu atarsın' deniyor mu? Çünkü bu bir hak ve vazife, bunun için ücret alınmaz. Bir adam, bir aday gösterecekse sen hangi hakla ‘para ver' diyeceksin? Bunun için vatandaştan noter masrafı alınmamalı, o da güya bize laf çakıştırarak ‘Böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın' diyor. Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız. Bu bizim davamız."