Akşener'den Bahçeli'ye: Akıl verme mevkisinde değil

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi: "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil."

Hürriyet'in aktardığı habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin ittifak önerisiyle ilgili şunları söyledi:

"Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz."

Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını ifade etti.