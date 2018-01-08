HDP'li Bilgen'den isim tartışmalarına tepki: Büyük haksızlık

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Parti içinde büyük bir çekişme, koltuk yarışı gibi değerlendirmeler yapmak HDP'ye büyük bir haksızlık, HDP'yi hiç tanımamaktır" diye konuştu. Bilgen, isteyen herkesin kongre sürecinde eş başkanlık dahil partinin tüm kurullarına aday olabileceğini söyledi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, eş genel başkan Selahattin Demirtaş'tan boşalan koltuk için adının öne çıktığına dair haberlere tepki gösterdi. Bilgen, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak ana gündemlerinin olağanüstü hal olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gündeminde seçimlerden ve siyasi partiler arasındaki ilişkilerden önce olağanüstü halin daha fazla uzatılmamasının olması gerektiğini savunan Bilgen, "Bizim açımızdan siyasetin en önemli gündemi. Türkiye'yi, demokrasiyi, barışı ilgilendiren en temel gündem OHAL ama sanırım başka partilerin gündemlerinde iki yıl sonraki seçimin telaşı var" ifadesini kullandı.

'ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ'

Her partinin tercihinin kendisine ait olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Kim kiminle ittifak yapmak ister, kimi açık çek vererek daha iki yıl önceden desteklediğini ilan etmek ister, o partilerinin kararıdır, kendi tercihleridir ama biz bunu doğrusu şaşkınlıkla karşılıyoruz" diye konuştu.

Bilgen, kongre hazırlıklarının da MYK'de ele alındığını belirterek, kongre komisyonunun il ve ilçelerdeki yerel konferansların ardından bölge konferanslarını yaptığını söyledi. Yapıcı her türlü eleştiriyi kendileri için değerli olarak nitelendiren Bilgen, şöyle devam etti:

'HERKES BAŞVURUDA BULUNABİLİR'

© AP Photo/ Petros Giannakouris HDP'de Demirtaş'ın yerine 3 isim öne çıkıyor

"Bu eleştirilerin şüphesiz HDP'nin yeni dönemde demokrasi için bir yeniden kuruluş kongresi motivasyonunda hareket etmesi için de ciddi bir katkısı olacaktır. Fakat bunun ötesinde alışkın olduğumuz, bildiğimiz eski ezberlere dayalı, parti içine oynamaya dönük isim tartışmalarını da son derece sorunlu görüyoruz. Daha önce meşhur bir yöntemdi. Bu geleneğin siyasi partilerinde, 'güvercinler', 'şahinler' tasnifi yapılıyordu. Biz bir kez daha hatırlatalım. Bu partiyi insanlar yönetiyor, insanlar konuşuyor, insanlar tartışıyor. Dolayısıyla böyle kaba tasnifler ve doğru, sağlıklı olmayan yaklaşımların ne siyasete ne demokrasiye ne partimize katkısı olmaz. Parti içinde büyük bir çekişme, koltuk yarışı gibi değerlendirmeler yapmak HDP'ye büyük bir haksızlık, HDP'yi hiç tanımamaktır."

Bilgen, isteyen herkesin kongre sürecinde eş başkanlık dahil partinin tüm kurullarına aday olabileceğini, başvuruda bulunabileceğini kaydetti.