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    İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray

    'AK Parti iktidarına soruyoruz; Sarraf davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz?'

    © AA/ Doğukan Keskinkılıç
    Politika
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    İYİ Parti Genel Sekreteri ve sözcüsü Aytun Çıray, altın dış ticaretinde artış olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarına soruyoruz; Rıza Sarraf davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz? Altın ithalatını yüzde 176 artırarak neden 375 tona çıkardınız?" dedi.

    Erdoğan Macron Paris
    © AFP 2017/ LUDOVIC MARIN
    Macron AB üyeliğine kapıyı kapadı
    İzmir milletvekili Çıray, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında eşit bir pozisyon sergileyemediğini savunarak, bunun millet için onur kırıcı olduğunu söyledi.

    ‘NE ECEVİT NE DEMİREL NE DE ERBAKAN VE DİĞERLERİ…'

    "Ne Ecevit ne Demirel ne de Erbakan ve diğerleri böyle hakaretamiz ifadelere izin vermediler dış dünyada" diyen Çıray, Fransa'dan 5 bin 700 ton et ve Airbus'lar satın alma karşılığında Macron'dan demokrasi ve insan hakları dersi alındığını iddia etti.

    Çıray "Sayın Erdoğan'ın Fransa gezisi bir kez daha göstermiştir, randevu karşılığında, uçak, et, zeytinyağı alarak, füze projelerini rüşvet gibi kullanarak dünya lideri olunamaz" ifadesini kullandı.  

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA/
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un değerlendirmesi bilgi eksikliği
    ‘TÜRKİYE'Yİ AB'YE TAM ÜYE YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

    İYİ Parti olarak, Türkiye'nin, imtiyazlı ortaklık gibi görünüşte cakalı, gerçekte ikincil bir pozisyon anlamına gelen ortaklık modellerini kabul etmediklerini belirten Çıray, Türkiye'yi yeniden demokrasi rayına oturtmayı ve hak ettiği şekilde AB'ye tam üye yapmayı hedeflediklerini söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da basın açıklaması yapıyor
    © AA/
    Erdoğan: Türkiye'nin büyükelçiliği Kudüs'tedir
    ‘İSRAİL VE WASHİNGTON'DAN BÜYÜKELÇİLERİMİZİ NE ZAMAN TEPKİ OLARAK GERİ ÇEKECEK?'

    Hükümetin Kudüs'e büyükelçilik açma konusundaki planlarına da değinen Çıray, "Sayın Erdoğan, Kudüs konusunda kırmızı çizgilerimizi aştıklarında haddini bildireceğini söylediği İsrail ve Washington'dan büyükelçilerimizi ne zaman tepki olarak geri çekecek?" ifadesini kullandı.

    Atina ziyareti
    © REUTERS/ Costas Baltas
    Erdoğan ile Çipras'tan Lozan restleşmesi
    ‘ÇİPRAS DA MI SAYIN ERDOĞAN'I KANDIRDI'

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türk hava sahasını 3 defa ihlal ederek Keçi Adası'nda ayine katıldığını ifade eden Çıray, "Peki daha bir hafta önce Yunanistan'da bulunan Sayın Cumhurbaşkanı acaba Çipras ile ne konuştu? Hangi mutabakatları sağladı? Yoksa Çipras da mı Sayın Erdoğan'ı kandırdı?" sorularını yöneltti.

    Geçen yıl altın dış ticaretinde görülen artışa da değinen Çıray, şu görüşleri ileri sürdü:

    Abdulhamit Gül
    © AA/
    Adalet Bakanı: Atilla davası Türkiye'nin egemenliğine saldırı, kabul etmiyoruz
    ‘SARRAF'TAN RÜŞVET ALAN BAKANLAR, BÜROKRATLAR SOKAKLARDA ELLERİNİ, KOLLARINI SALLAYARAK GEZERLERKEN, YETİMİN HAKKIYLA, KUL HAKKIYLA BUNLARIN NEDEN OLDUĞU CEZAYI ÖDEMEYİN'

    "Şimdi AK Parti iktidarına soruyoruz; 'Rıza Sarraf davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz? Altın ithalatını yüzde 176 artırarak neden 375 tona çıkardınız? Buradan hükümete sesleniyoruz.

    Eğer iddia ettiğiniz gibiyse Sarraf'tan rüşvet alan bakanlar, bürokratlar sokaklarda ellerini, kollarını sallayarak gezerlerken, yetimin hakkıyla, kul hakkıyla bunların neden olduğu cezayı ödemeyin. ABD'ye, Halkbank'a gelecek cezayı ödemeyin, iddialarınızın arkasındaysanız. Hamasi konuşmalarla bu işi sonuçlandıramazsınız."

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek
    ‘KENDİ SİYASİ KARARIDIR, KENDİ PARTİSİNİN KARARIDIR'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklaması konusundaki değerlendirmesi de sorulan Çıray, "Kendi siyasi kararıdır, kendi partisinin kararıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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    Etiketler:
    Airbus, İYİ Parti, AK Parti, Rıza Sarraf, Aytun Çıray, Emmanuel Macron, Aleksis Çipras, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Yunanistan, Fransa, Türkiye, ABD
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