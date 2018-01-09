'AK Parti iktidarına soruyoruz; Sarraf davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz?'

İYİ Parti Genel Sekreteri ve sözcüsü Aytun Çıray, altın dış ticaretinde artış olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarına soruyoruz; Rıza Sarraf davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz? Altın ithalatını yüzde 176 artırarak neden 375 tona çıkardınız?" dedi.

© AFP 2017/ LUDOVIC MARIN Macron AB üyeliğine kapıyı kapadı İzmir milletvekili Çıray, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında eşit bir pozisyon sergileyemediğini savunarak, bunun millet için onur kırıcı olduğunu söyledi.

‘NE ECEVİT NE DEMİREL NE DE ERBAKAN VE DİĞERLERİ…'

"Ne Ecevit ne Demirel ne de Erbakan ve diğerleri böyle hakaretamiz ifadelere izin vermediler dış dünyada" diyen Çıray, Fransa'dan 5 bin 700 ton et ve Airbus'lar satın alma karşılığında Macron'dan demokrasi ve insan hakları dersi alındığını iddia etti.

Çıray "Sayın Erdoğan'ın Fransa gezisi bir kez daha göstermiştir, randevu karşılığında, uçak, et, zeytinyağı alarak, füze projelerini rüşvet gibi kullanarak dünya lideri olunamaz" ifadesini kullandı.



© AA/ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un değerlendirmesi bilgi eksikliği

İYİ Parti olarak, Türkiye'nin, imtiyazlı ortaklık gibi görünüşte cakalı, gerçekte ikincil bir pozisyon anlamına gelen ortaklık modellerini kabul etmediklerini belirten Çıray, Türkiye'yi yeniden demokrasi rayına oturtmayı ve hak ettiği şekilde AB'ye tam üye yapmayı hedeflediklerini söyledi.



© AA/ Erdoğan: Türkiye'nin büyükelçiliği Kudüs'tedir

Hükümetin Kudüs'e büyükelçilik açma konusundaki planlarına da değinen Çıray, "Sayın Erdoğan, Kudüs konusunda kırmızı çizgilerimizi aştıklarında haddini bildireceğini söylediği İsrail ve Washington'dan büyükelçilerimizi ne zaman tepki olarak geri çekecek?" ifadesini kullandı.



© REUTERS/ Costas Baltas Erdoğan ile Çipras'tan Lozan restleşmesi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türk hava sahasını 3 defa ihlal ederek Keçi Adası'nda ayine katıldığını ifade eden Çıray, "Peki daha bir hafta önce Yunanistan'da bulunan Sayın Cumhurbaşkanı acaba Çipras ile ne konuştu? Hangi mutabakatları sağladı? Yoksa Çipras da mı Sayın Erdoğan'ı kandırdı?" sorularını yöneltti.

Geçen yıl altın dış ticaretinde görülen artışa da değinen Çıray, şu görüşleri ileri sürdü:



© AA/ Adalet Bakanı: Atilla davası Türkiye'nin egemenliğine saldırı, kabul etmiyoruz

"Şimdi AK Parti iktidarına soruyoruz; 'Rıza Sarraf davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz? Altın ithalatını yüzde 176 artırarak neden 375 tona çıkardınız? Buradan hükümete sesleniyoruz.

Eğer iddia ettiğiniz gibiyse Sarraf'tan rüşvet alan bakanlar, bürokratlar sokaklarda ellerini, kollarını sallayarak gezerlerken, yetimin hakkıyla, kul hakkıyla bunların neden olduğu cezayı ödemeyin. ABD'ye, Halkbank'a gelecek cezayı ödemeyin, iddialarınızın arkasındaysanız. Hamasi konuşmalarla bu işi sonuçlandıramazsınız."

© AA/ Özge Elif Kızıl Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklaması konusundaki değerlendirmesi de sorulan Çıray, "Kendi siyasi kararıdır, kendi partisinin kararıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.