Bahçeli yarın Beştepe'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yarın saat 16.00'da Beştepe'de bir araya gelecek.

Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini ve kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı. Erdoğan, "Hayırlı işte yavaş davranmak olmaz" demişti.

MHP lideri Bahçeli dün yaptığı açıklamada, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etmişti.