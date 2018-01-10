CHP'nin İstanbul adayları kesinleşti

CHP ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler İstanbul il başkanlığı seçimlerine çevirildi. CHP kulislerinde 39 ilçe başkanının yarısından fazlasının Cemal Canpolat'tan yana tavır aldığı, 14 ilçe başkanının ise Canan Kaftancıoğlu ya da Gökhan Zeybek'in aday olması halinde ikisini destekleyeceklerini söylediği ileri sürüldü.

© AA/ Muhammed Selim Korkutata Kılıçdaroğlu'ndan partisine İstanbul çağrısı: Demokratik bir yarış olsun

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı seçimleri 13 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün ilçe başkanlarını Ankara'da toplayarak demokratik bir seçim olmasını istedi. CHP kulislerinde 39 ilçe başkanının yarısından fazlasının Cemal Canpolat'tan yana tavır aldığı, 14 ilçe başkanının ise Canan Kaftancıoğlu ya da Gökhan Zeybek'in aday olması halinde ikisini destekleyeceklerini söylediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, genel merkezdeki görüşmenin ardından Cemal Canpolat dün kendisini destekleyen ilçe başkanları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Geçen seçimde Canpolat'a destek veren ilçelerin tamamının yeniden destek vereceği belirtildi. Canpolat bugün saat 12.00'de Şişhane'deki il başkanlığında adaylığını açıklayacak.

KAFTANCIOĞLU DA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Canan Kaftancıoğlu da adaylığını bugün açıklayacak. Adaylık öncesi kulislerde sürpiz bir gelişme yaşanarak Kaftancıoğlu ve Zeybek arasında pazartesi akşamı bir görüşme gerçekleştirildi. İkili arasında gece geç saatlere kadar süren görüşmenin ardından Zeybek, sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak "Yan Yana Omuz Omuza Mücadeleye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkan adayımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'na başarılar diliyorum. Hep birlikte daima, ileriye…" diye yazdı.

Kulislerde aday olmayı düşünen Zeybek'in Kaftancıoğlu adına seçimlerden çekildiği ileri sürüldü. Diğer yandan Canan Kaftancıoğlu'nun adaylık için ismi geçen Ali Kemal Kumkumoğlu ile adaylık için görüştüğü belirtildi. Kaftancıoğlu'nun Kumkumoğlu'dan adaylıktan çekilmesini ve kendisi ile birlikte haraket etmesini istediği ileri sürüldü.

Kaftancıoğlu cephesinde seçimlerin 400'e 180 oy ile kendilerine yakın olduğu konuşuluyor. Kumkumoğlu'nun aday olup olmayacağı kurmayları ile yapacağı görüşmenin ardından netleşecek.