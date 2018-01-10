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    Mustafa Destici

    BBP lideri Destici'den Saadet Partisi'ne 'AK Parti-MHP ittifakı' çağrısı

    © Fotoğraf: DHA
    Politika
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile ittifak konusundaki açıklamalarına destek veren BBP lideri Mustafa Destici, Saadet Partisi'ni de ittifaka katılmaya çağırdı.

    Devlet Bahçeli
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecek, Erdoğan'ı destekleyecek
    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen BBP Genel Başkanı Destici, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, açıklamalarda bulundu.

    "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasına nasıl bakıyorsunuz? Bahçeli'nin seçim ittifaklarını daha yasal ve görünür hale getirmek adına ortaya attığı öneriye ne dersiniz?" şeklindeki soru üzerine Destici, 15 Temmuz gibi bir sürecin yaşandığını, bu süreçten sonra 16 Nisan halk oylamasının gerçekleştirildiğini, hiçbir şeyin 16 Nisan öncesi gibi olmayacağını belirterek, sistemi geriye çevirmeyi bundan sonra kimsenin başaramayacağını ve bu konuda atılacak adımların da beyhude olacağını ifade etti.

    Destici, Türk siyasi hayatına bakıldığında, Türk milliyetçilerinin muhafazakarlarının ve maneviyatçılarının birlikteliğinin Türkiye ve Türk milleti adına önemli kazanımlarla sonuçlandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

    'MHP-AK PARTİ BİRLİKTELİĞİNDEN ÜST DÜZEYDE MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    AK Parti'den Bahçeli'ye 'ittifak' yanıtı
    "BBP olarak, Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlar ile maneviyatçıların birlikteliğinden memnuniyet duyduğumuzu ve desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimiz'in de katılmasını da arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde süreçte, bu birliktelikler, bu iş birlikleri daha müşahhas bir hale gelecek ve Türkiye'miz için de çok olumlu sonuçların doğmasına da sebep olacaktır. MHP ile AK Parti'nin bu birlikteliğinden, iş birliğinden ve yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Buna da BBP bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır ve bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir."

    Seçim ittifakları konusuna da değinen Destici, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile iki kez görüştüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

    "Büyük Birlik Partisi olarak başından beri seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini ve partilerin gayri yasal bir şekilde ittifak yapmak zorunda bırakılmamalarını söyledik. Bunların önünün açılmasını ve azami müşteri olan partilerin seçimlerde iş birliği yapmasının ülkemiz ve milletimiz ve devletimiz için hayırlı olduğunu ifade ettik. Bu konuda BBP olarak gerekli adımları atacağımızı çok açık ve net bir şekilde dile getirdik."

    'HDP'YLE KONUŞMAM'

    Birileri tarafından devletin varlığına, milletin birliğine ve ülkenin bekasına kastedildiğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

    "Ben HDP'yi bir siyasi parti olarak görmem. Onunla konuşmam. Devletin varlığına kastedenlerle bir araya gelmem. Devletin varlığına, milletin birliğine kastedenlerle aynı safta yer almam. Bunu ifade ediyorum. Devletin varlığından ve bekasından, milletin birliğinden milli, manevi ve demokratik değerlerden yana duranlarla bir olurum."

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    Etiketler:
    HDP, AK Parti, Saadet Partisi, MHP, BBP, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici
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