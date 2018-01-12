AK Partili Yazıcı: İttifak alanı düzenlenmeye muhtaç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP ile ittifak iddialarına ilişkin, "Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz" dedi.

© AA/ Sefa Karacan AK Parti ve MHP, ittifak formüllerini tartışıyor

Parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yazıcı, MHP ile yapılacak ittifakla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Açık olan bu. Bunu nasıl formüle edeceğiz, komisyon çalışması sonucu ortaya çıkacak görüşe göre belirlenecek."

Yazıcı, "AK Parti ile MHP arasında fiilen başlatılmış olan bu ittifak, ifade edildiği gibi 'milli mutabakat ittifakı'. İsim de çok doğru ama şöyle bir çerçeve çizeyim. 'Milli mutabakat ittifakını çerçeveledik, başka yok' anlamında değil. Ne kadar gelirse bu ittifak büyür, herkes gelirse herkesi kapsar. Yani herkes de buna yönelirse herkesi de kapsar. Bu alanı böyle düşünmek lazım. Daraltılan, çizilen bir alan, gelinemez, edilemez, çerçevelenmiş bir alan değil. Bunun genişliği Türkiye'yi kuşatır, 80 milyonu kapsar. Böyle bakmak lazım" diye konuştu.