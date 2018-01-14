Demirtaş: Erdoğan’ın en fazla arzulayacağı şey, karşısına bir başka tek adamın rakip olarak çıkmasıdır

Demirtaş, Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiasına ilişkin, "Tek adamın alternatifi yine başka bir tek adamın arkasına dizilmek olamaz" dedi. Demirtaş, kendi adaylığıyla ilgili de 'halkı, mücadelesi, demokrasi ve barış için her türlü fedakarlık dışında hiçbir şeye kendiliğinden aday olmadığını ve olmayacağını' vurguladı.