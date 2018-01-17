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    Abdulhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül'den 'ittifak' yorumu: Hayırlı işlerde acele etmek lazım

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Politika
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP ile yapılacak ittifak komisyonu hakkında, "Hayırlı işlerde acele etmek lazım, milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde geniş katılımlı, herkesi kucaklayacak ve ülkemizin geleceğine emin adımlarla bakacağı daha güçlü bir Türkiye için çalışmamızı çok geniş perspektifte yapacağız" açıklamasında bulundu.

    Bakan Gül, uyum yasalarına ilişkin AK Parti Genel Merkezinde düzenlenecek toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    MHP'nin Yenikapı mitingi
    © AA/ Bülent Doruk
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    Bir gazetecinin yarın saat 15.30'da MHP ile yapılacak ittifak komisyonu toplantısı sorusuna ilişkin Gül, şu değerlendirmede bulundu:

    "Devam eden süreçte şunu bekleyebilirsiniz, bu bir milli mutabakat buluşmasıdır. Milli ve yerli, Türkiye'ye dair, Türkiye'nin geleceğine ve ufkuna dair bir mutabakat zemini anlamında bir süreç yaşanacak. Süreci zaten sizler de takip ettiniz, Genel Başkanımızın görevlendirilmesiyle çalışmalarımıza da başladık. Milletimizin, ülkemizin birlik, beraberliği ve çoğulcu katılımcı bir demokrasi ve uyum süreci anlamında çok önemli bir gelişme olacağına inanıyorum. Türk demokrasi hayatı için çok önemli gelişmelerin, birlikteliğin ve bir mutabakatın gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu, milli ve yerli olan tüm unsurların şemsiyesi altında buluşacağı bir milli mutabakat çalışması olacak."

    SİYASİ PARTİLER YASASI'NIN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILACAK MI?

    "(İttifaka ilişkin) Siyasi Partiler Yasası'nın önündeki engel kaldırılacak mı?" sorusu üzerine Gül, "Bildiğiniz gibi Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu'nda bu hususla ilgili bir yasal alt yapı bulunmamaktadır, imkan bulunmamaktadır. Hatırlayacağınız gibi 1991'de ve yakın zamanlarda bazı partiler, bir parti merkezinde ittifak yaparak bu süreci fiili olarak yaşıyorlardı. Ama bunun yasal imkana da kavuşacağı bir çalışmayı beraber değerlendireceğiz. Kamuoyu ve milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

    Türkler sandık başında
    © AA/ Sefa Karacan
    AK Parti ve MHP, ittifak formüllerini tartışıyor
    "Bahçeli'nin dile getirdiği mühürlerle ilgili bir çalışma var mı, eğer AK Parti ve MHP cumhurbaşkanlığı seçimine ittifak yaparak girerse?" şeklindeki soru üzerine Gül, "Bunların hepsini, demokrasinin gereği itibarıyla ve ittifakın da gerektirdiği teknik imkanlar, ihtiyaçlar doğrultusunda hep beraber değerlendireceğiz" dedi.

    Gül, "Toplantı öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapacak mısınız?" sorusuna, "Şimdi partide toplantı için geldik, önce bir başlayalım ama en kısa zamanda… Hayırlı işlerde acele etmek lazım, milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde geniş katılımlı, herkesi kucaklayacak ve ülkemizin geleceğine emin adımlarla bakacağı daha güçlü bir demokrasi ve Türkiye için çalışmamızı çok geniş perspektifte yapacağız" karşılığını verdi.

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    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Abdulhamit Gül
    Topluluk kurallarıTartışma
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