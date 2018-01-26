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    George Soros

    Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

    © AFP 2018/ OLIVIER HOSLET
    Politika
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    ABD'li milyarder iş adamı George Soros, İsviçre'nin Davos kentindeki 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump yönetimini hedef tahtasına oturttu. "Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum" diyen Soros "Ancak bu geçici fenomen 2020 ya da daha kısa sürede yok olacak" ifadelerini kullandı.

    George Soros
    © REUTERS/ Ruben Sprich
    ABD'de, Soros'un ‘terörist' ilan edilmesi için 74.000 imza toplandı
    Daha önce göçmen yasağı nedeniyle Demokrat savcılarla Başkan Trump'a yönelik bir dizi davada iş birliği yapan Soros Trump yönetimini Davos'taki açıklamalarında yine eleştirdi.

    '2020 YA DA DAHA KISA SÜREDE YOK OLACAK GEÇİCİ BİR FENOMEN'

    Bloomberg News'un aktardığına göre 87 yaşındaki Macaristan asıllı milyarder "Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020'de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum" dedi.

    '2018'DE DEMOKRATLARIN SEÇİMİ KAZANMASINI BEKLİYORUM'

    Soros sözlerini "Çekirdek destekçilerini harekete geçirme konusunda Trump'ın hakkını veriyorum. Ancak her çekirdek destekçisine karşı,  eşit şekilde harekete geçen daha fazla sayıda çekirdek muhalif yarattı. Bu nedenle 2018'de Demokratların seçimi kazanmasını bekliyorum" dedi.

    ABD'de 6 Kasım'da Kongre ara seçimleri yapılacak. Açıklaması sonrası kimileri Soros'a hak verirken kimi sosyal medya kullancılara ise "Soros daha büyük tehlike" tweetleri attı.

    'GOOGLE VE FACEBOOK DAHA SIKI DÜZENLEMELERE TABİ TUTULMALI'

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
    © REUTERS/ Stephen Lam
    Facebook'taki değişiklik duyurusu Zuckerberg'in servetinden 3.3 milyar dolar götürdü
    ​Soros, Trump yönetiminin yanı sıra Google ve Facebook gibi teknoloji devlerini de hedef aldı.

    "Facebook ve Google etkili şekilde internet reklam gelirlerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor" diyen Soros "Onlar basitçe bilgiyi dağıttıklarını söylüyorlar ancak işin aslı neredeyse tekelleşmiş dağıtımcılar oldukları için bu onları kamu kuruluşu yapıyor. Rekabeti, inovasyonu, adil ve açık evrensel erişimi koruma amacıyla daha sıkı düzenlemelere tabi tutulmalılar" ifadelerini kullandı.

    'FACEBOOK VE GOOGLE'IN GÜNLERİNİN SAYILI OLDUĞUNU İLAN ETMEK İÇİN DAVOS İYİ BİR YER'

    Soros sözlerini  "Davos onların günlerinin sayılı olduğunu ilan etmek için iyi bir yer" şeklinde sürdürdü.

    'HUXLEY VE ORWELL'İN BİLE HAYAL EDEMEDİĞİ ŞEKİLDE TOTALİTER KONTROL AĞI İLE SONUÇLANABİLİR'

    Facebook ve Google'un gelecekte 'bilgi akışını tamamen kontrol altına almak için' örneğin Çin ile iş birliği yapabileceğini de savunan Soros " Bu Aldous Huxley ya da George Orwell gibi isimlerin bile hayal edemediği şekilde totalier bir kontrol ağı ile sonuçlanabilir" uyarısını yaptı.

    'BITCOIN TİPİK BİR BALON'

    Nobelli ekonomist Robert Shiller
    © AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI
    Nobelli ekonomistten Bitcoin yorumu: Her an tamamen çökebilir
    Konuşmasında bir katılımcının kripto paralarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Soros, kripto paraların 'tipik balon' niteliğinde olduğunu ve istikrarlı değer saklama aracı olmadıklarını söyledi.

    BusinessHT'nin haberine göre Soros, "Diktatörlükler yükseldikçe, daha farklı bir sonuca ulaşacaksınız, çünkü bu ülkelerin yöneticileri Bitcoin'i yurt dışında sakladıkları bir kara gün parasına dönüştürecekler" dedi.

    Bitcoin'in arkasındaki Blockchain teknolojisini olumlu bulan Soros, Açık Toplum Vakıfları'nda bu teknolojiyi göçmenlerin birbiriyle iletişime geçmesi ve paralarını güvenli bir şekilde tutmaları açısından kullandıklarını söyledi.

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    Etiketler:
    Bitcoin, Dünya Ekonomik Forumu, Facebook, Google, Donald Trump, George Soros, Davos, ABD
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