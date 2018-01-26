Bellen: Avrupa Konseyi’nin Rusya ve Türkiye ile kapsamlı diyaloğa başlamasını umuyorum

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avrupa Konseyi’nin en yakın zamanda Rusya ve Türkiye ile yeniden tam kapsamlı bir diyaloğa ve işbirliğine başlamayı umduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) kış oturumunda konuşan Bellen, "Avrupa Konseyi'nin ciddi bir bütçe sorunuyla karşı karşıya olduğunu biliyorum. Bunun nedeni Rusya'nın Haziran 2017'den itibaren bütçe katkılarını durdurması ve Türkiye hükümetinin bu yıldan itibaren en fazla katkı yapan devlet statüsünden (büyük donör) vazgeçmek istemesi" ifadelerini kullandı.

Bu durumdan kurtulmanın tek yolunun uluslararası partnerlerle diyalog kurmak olduğunu belirten Bellen "Rusya'nın kararını yeniden gözden geçirmesi ve Türkiye ile de daha uygulanabilir bir anlaşma bulunmasını umuyorum. Bu noktada uzun vadeli bir çözüme yalnızca diyalog götürür" dedi.