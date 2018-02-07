İran'ın Rusya Büyükelçisi Sanai, Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumladı

Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren İran'ın Rusya Büyükelçisi Mehdi Sanai, Suriye topraklarındaki her türlü askeri eylem için Şam'ın onayının alınması gerektiğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Sanai, "Afrin konusunda İran, BM tüzüğüne ve uluslararası hukuka uygun olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana çıkıyor ve Suriye topraklarındaki her türlü askeri eylem ve askeri varlık için Şam yönetiminin onayının alınması gerektiğini düşünüyor" dedi.

'SORUNLAR ASTANA FORMATI KAPSAMINDA ÇÖZÜLMELİ'

Sanai, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye ile ilgili endişeleri hakkındaki soruları da yanıtladı.

Üç ülkenin Astana platformu kapsamında iyi bir işbirliği deneyimi kazandığını kaydeden Sanai, askeri yöntemler sorunların çözümünü zorlaştıracağı için tüm endişelerin Astana formatı dahilinde çözülmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Astana sürecinde gerilimi azaltma bölgeleri kurma amacına ulaşıldığını ve sonrasında Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapıldığını anımsatan Sanai, "Astana ve Soçi'de kazanılan deneyimlerin çözüm bulunmasını sağlayacağını umuyoruz" diye ekledi.