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    Çavuşoğlu İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi

    Ruhani'den Çavuşoğlu'na: Hiçbir ülke kendisini komşularının tehdidi altında hissetmemeli

    © AP Photo/ Office of the Iranian Presidency
    Politika
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının değişimine yol açacak herhangi bir değişime karşı olduğunu ifade ederek, hiçbir ülkenin kendisini komşularının tehdidi altında hissetmemesi gerektiğini dile getirdi.

    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tahran ziyareti kapsamında yaptığı temaslardan biri İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşme oldu. Görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmelerde Ruhani, terörizme karşı savaş ile bölgesel istikrar ve güvenliği sürdürmenin önemine dikkat çekti.

    Ruhani, "Ülkelerin bağımsızlığını saklı tutması ve coğrafi sınırlarını koruyabilmesi, bölgede güvenliğin tesis edilmesini sağlayacaktır. Çabalarımızı ve attığımız adımları, hiçbir ülkenin komşularının tehdidi altında hissetmeyeceği şekilde belirlemeliyiz. Ancak ne yazık ki günümüzde belirli taraflar bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışmakta ve Irak'ın kuzeyindeki yenilgilerini takiben Kuzey Suriye'de kuyu kazıyor" ifadelerini kullandı.

    ÇAVUŞOĞLU VE ZARİF, SOÇİ'Yİ DEĞERLENDİRDİ

    Öte yandan Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cavad Zarif’in bugünkü görüşmede Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarını değerlendirdiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında taraflar, başta ekonomi ve kültür alanlarında olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirme yollarıyla ilgili fikir teatisinde bulundu. Görüşmede ele alınan konulardan biri de, Soçi’de yapılan Suriye toplantısının sonuçları dahil bölgedeki durum oldu” dendi.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Hasan Ruhani, Muhammed Cevad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Suriye, Türkiye
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