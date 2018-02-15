‘Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği, Suriye’deki gerilimin düşmesine katkı sağlıyor’

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Rusya ve Türkiye’nin ikili formatta, ayrıca İran’ın katılımıyla üçlü formatta yaptıkları işbirliğinin Suriye’deki barış sürecine katkı sağladığını belirtti.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile bir araya geldiği görüşmede ayrıca Türkiye’ye, hayatını kaybeden Rus pilot Roman Filipov’un cenazesinin Rusya’ya iade edilmesi konusunda yaptığı işbirliği için teşekkür etti.

Kosaçev, “Suriye konusunda Rusya ve Türkiye’nin hem ikili formatta, hem de İran’ın katılımıyla üçlü formatta yaptıkları işbirliğinin altını çizmek çok önemli. Bu işbirliği Suriye’deki askeri gerilimin düşmesinin ve ardından siyasi barış sürecinin başlatılmasının en önemli kilit unsuru” diye konuştu.

Rus pilot Roman Filipov’un ölümünün Rusya ve Türkiye’nin yakın işbirliği yapması gerektiğini bir kez daha doğruladığına dikkat çeken Kosaçev, “Yaşamını yitiren pilotun cenazesinin vatanına iadesi konusunda Türk tarafının yapmış olduğu işbirliği için minnettarız” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE RUSYA’NIN EN ÖNEMLİ ORTAĞI’

Türkiye’nin Rusya için en önemli ortak konumunda olduğunu vurgulayan Kosaçev, “Malum trajik olaylar nedeniyle İlişkilerimizde oluşan yaklaşık 7 aylık duraklamayı herkes hatırlar. Bugünkü durum itibarıyla, söz konusu duraklamanın geçmişte kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkelerimizin liderleri arasındaki temaslar şimdiye dek hiç olmadığı kadar aktif bir şekilde devam ediyor” dedi.

Rus senatör, kurumlar arası temasların, ayrıca dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve istihbarat kurumları arasındaki diyaloğun da yoğun olarak devam ettiğine dikkat çekti.

Ekonomi alanındaki istatistiklerin de olumlu yönde geliştiğini söyleyen Kosaçev, “Rus turistler, Türkiye’nin turizm pazarında birinci olan Alman rakiplerini geride bırakarak, Türkiye’ye dönüş yaptı” ifadelerini kulandı.

İki ülke arasındaki görüş farklılıklarına dikkat çeken Kosaçev, ancak söz konusu farklılıkların olduğu tüm durumlarda diyalog imkânının korunduğunu ve bu sayede gerekli sonucun alındığını belirtti. Rus senatör, “Çıkarlarımızın birçok konuda örtüştüğü, fakat söz konusu çıkarların uygulanması konusundaki ihtilafların korunduğu şartlarda parlamentolar arasındaki diyalog özel bir önem kazanıyor” diye konuştu.