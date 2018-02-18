'ABD, Rusya'yla yapılan askeri anlaşmalar nedeniyle Azerbaycan'ı tehdit etti'

ABD yönetiminin, Azerbaycan'ın Rusya'yla yaptığı askeri anlaşmalar nedeniyle Bakü yönetimine bir uyarı mektubu gönderdiği belirtildi.

Azeri basınında yer alan haberlere göre Beyaz Saray, Azerbaycan'ın ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Rus savunma şirketlerinden askeri teknoloji satın almasından memnun değil ve Washington yönetimi, duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için Bakü'ye bir uyarı mektubu gönderdi.

'VİETNAM VE HİNDİSTAN'A DA MEKTUP GÖNDERİLDİ'

Mektupta benzer uyarıların Rusya'yla askeri alanda işbirliği yapan Vietnam ve Hindistan'a gönderildiği de ifade edildi.

'ABD, RUSYA'NIN GÜNEY KAFKASYA'DAKİ NÜFUZUNU AZALTMAYA ÇALIŞIYOR'

Washington'un adımını yorumlayan ABD Dış Politika Konseyi üyesi Steven Blank, ABD'nin Rusya'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzunu azaltmaya çalıştığını vurguladı.