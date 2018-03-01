CHP, ittifak yasası için komisyon kurdu

CHP, AK Parti ile MHP'nin hazırladığı ittifak yasa teklifinde yer alan düzenlemeler ve seçim güvenliyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere 5 kişilik bir komisyon oluşturdu.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'nin hazırladığı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edilecek.

Bu arada CHP, ittifak yasa teklifindeki düzenlemelerin seçim güvenliğini zedelediği gerekçesiyle, seçim güvenliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve çalışma yapmak amacıyla 5 üyeli bir komisyon oluşturdu.

AK PARTİ VE MHP'DEN DE GÖRÜŞME TALEBİ İSTENECEK

Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yer aldığı komisyonun seçime girme yeterliliğine sahip partileri ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunacakları bildirildi.

Komisyonun siyasi partilerle görüşmelerin ardından teklifin sahibi AK Parti ve MHP'den de görüşme talebinde bulunacağı belirtildi.

ORTAK GÖRÜŞ DOĞRULTUSUNDA ÖNERGELER VERİLECEK

Komisyon bu görüşmelerin ardından bir rapor hazırlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. CHP, partilerin ortak görüşleri doğrultusunda hazırlanacak rapor çerçevesinde Meclis'te ittifak yasa teklifinin hem komisyon hem de Genel Kurul'daki görüşmelerinde önergeler verecek.