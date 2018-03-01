Ermenistan: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi önkoşulsuz olmalı

© AFP 2018/ Partick B. Kraemer Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal etti

Şarmazanov, “Türkiye adım atmalı. Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler ön koşulsuz olarak çözümlenmeli. Ön koşullar bizim için kabul edilemez” dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal etmişti.

Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören protokoller, 10 Ekim 2009'da Zürih'te iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ile Eduard Nalbandiyan tarafından imzalanmıştı. Davutoğlu'nun 'komşularla sıfır sorun' söylemi eşliğinde protokollerin neredeyse bir asırlık sorunların çözümü için anahtar olacağı umudu doğmuştu.