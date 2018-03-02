Rus Dışişleri: 14 Mart'ta Moskova'da Türk-Rus Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı yapılacak

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "14 Mart'ta 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı yapılacak. Toplantıya katılacak olan Lavrov ve Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının hazırlığını ele alacak" dedi.

#Захарова: 14 марта в Москве состоится шестое заседание Совместной группы стратегического планирования, возглавляемой Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 2, 2018

'TARAFLAR SURİYE'DEKİ DURUMU VE SOÇİ'DEKİ SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'Nİ DE KONUŞACAK'

​Zaharova, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun ikili gündemdeki önemli konuları, anlaşmaların durumunu ele alacağını da belirterek, "Görüşmeler sırasında bakanlar, ikili ilişkileri, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi enerji alanındaki projeleri masaya yatıracak. Taraflar, Suriye'deki durumu ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni de konuşacak" ifadelerini kullandı.