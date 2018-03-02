Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, 16 Mart'ta Astana'da buluşacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya'nın Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Musiyenko, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in 16 Mart'ta Astana'da Suriye gündemiyle bir araya geleceğini belirtti.

Musiyenko, söz konusu bilgiyi Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'dan aldığını kaydetti.

Musiyenko, "Bu çerçevede Abdrahmanov, Suriye'nin karşı karşıya kaldığı insani sorunların çözümü konusunda büyük bir umut besliyor. Bu, esir takasını, rehinelerin salıverilmesini, gıda gibi temel ürünlere erişimi ve mevcut koşullarda yaşayan çocukların rehabilitasyonunu kapsıyor. Rusya, bunun için elinden geleni yapıyor ve bildiğiniz üzere süreci Türkiye ve İran'la birlikte yürütüyor" ifadelerini kullandı.