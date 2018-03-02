CHP'li Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak

Tüm partilerin ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebileceklerini aktaran Özel, "Bu son derece saygın, değerlendirilmesi gereken önemli bir duruştur, buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu Cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz, CHP'nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz" dedi.
DURSUN ÇİÇEK'İN ABDULLAH GÜL ÖNERİSİ
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "Saadet Partisinin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ederiz" şeklindeki açıklamaların sorulması üzerine ise Özel, şu yanıtı verdi:
Özel, "İlk turda tüm CHP'lilerin ve CHP'ye sempatiyle bakan, CHP'nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir aday gözetilmelidir ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereğidir" dedi.
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