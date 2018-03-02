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    Özgür Özel

    CHP'li Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak

    Murat Kaynak
    Politika
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    Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan adayda birleşmenin akılcı olacağını dile getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP Heyeti İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
    © Fotoğraf: CHP
    CHP, İYİ Parti ile buluştu
    Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Dün Sayın Engin Özkoç bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, CHP'nin sanki kendi adayıyla değil de ortak bir adayla 2019 seçimlerine gideceği anlaşıldı. Ne dersiniz?" sorusu üzerine, 2019'da Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin yaşanacağını söyledi.

    Tüm partilerin ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebileceklerini aktaran Özel, "Bu son derece saygın, değerlendirilmesi gereken önemli bir duruştur, buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu Cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz, CHP'nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz" dedi.

    DURSUN ÇİÇEK'İN ABDULLAH GÜL ÖNERİSİ

    CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "Saadet Partisinin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ederiz" şeklindeki açıklamaların sorulması üzerine ise Özel, şu yanıtı verdi:

    CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    CHP'li Çiçek'den Saadet Partisi'ne Abdullah Gül önerisi
    "Partinin böyle bir resmi görüşü elbette olamaz. Ayrıca 20 milletvekili meselesi bir önceki Anayasa'da mümkün olan ama bu Anayasa'da mümkün olmayan bir sistem. Sayın Dursun Çiçek'in 'Saadet Partisinin adayı şu olsa' diye yaptığı kişisel bir değerlendirme. Bir sohbet olarak orada bırakmak lazım."

    Özel, "İlk turda tüm CHP'lilerin ve CHP'ye sempatiyle bakan, CHP'nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir aday gözetilmelidir ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereğidir" dedi.

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, CHP, Abdullah Gül, Dursun Çiçek, Engin Özkoç, Özgür Özel, Türkiye
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