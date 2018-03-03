CHP'li Hamzaçebi: Aday olmak istediğimi Kılıçdaroğlu'na söyledim

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini belirtti. Hamzaçebi, "İstanbul'u da CHP kazanacak. Yola çıktım, çalışıyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Büyükşehir seçimlerinde İstanbul'dan aday olmak istediğini söyledi.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan Hamzaçebi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza 'İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız' dedim" dedi.

İstanbul seçimleri için iddiasını ortaya koyan Hamzaçebi, "Topluma sorulacak, anket yapılacak. İddialıyım, araştırmalardan ben çıkarım. Bu çerçevede yola çıktım, çalışıyorum. Yeni görevim Genel Sekreterlik ve sorumluluk alanım Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekilliği seçimine yerel seçimlere kadar genişledi. İstanbul çalışmalarım bütün ciddiyetiyle devam edecektir" diye konuştu.