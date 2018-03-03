ABD'nin planı: Soçi'yi sabote et, Türkiye'yi durdur, Suriye'yi böl

Lübnan basınında yer alan habere göre ABD, Türkiye ve Rusya’yı denetim altına alarak Suriye'yi bölmek için gizli kulis yapıyor. Buna göre ABD, 11 Ocak’ta Washington’da topladığı İngiliz, Fransız, Ürdünlü ve Suudi temsilcilerle Suriye’nin bölünmesini konuştu. ABD’nin planında Astana-Soçi sürecini baltalayarak Cenevre’yi öne çıkarmak da bulunuyor.
Lübnan merkezli Al Akhbar haber sitesinin Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği’nden aldığı bir telgrafa göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield 11 Ocak’ta bazı Batılı ve Ortadoğulu ülke temsilcileriyle Washington’da yaptığı bir görüşmede ABD’nin bölünmüş bir Suriye stratejisini özetledi. İngiliz diplomat Benjamin Norman imzalı telgrafta ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan ile Ürdün’den temsilcilerin oluşturduğu 'küçük grubun' 11 Ocak’ta Washington’da yaptıkları ilk toplantıda alınan kararlar bulunuyor. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda 20 askeri üssse sahip olduğunu açıklamıştı.
'ABD, IŞİD'E KARŞI KAZANILAN ZAFERE RAĞMEN SURİYE'DEKİ VARLIĞINI SÜRDÜRMEKTE KARARLI'
Telgrafta, ABD cephesinin Suriye özelinde başta Türkiye, Rusya ve İran olmak üzere bölgeye ilişkin plan ve hedefleri yer alıyor. Belgeye göre David Satterfield, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD'e karşı kazanılan zafere rağmen Suriye’de Amerikan askeri varlığını sürdürmeye karar verdiğini doğruladı. Bunun Amerika’ya maliyetinin ise yılda 4 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi.
'SINIR DEYR EZ ZOR'
Belgeye göre geçen ay, ABD savaş uçaklarının, Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde Esed rejimi askerlerini ve Rus paralı asker ordusu Wagner’i vurması, fiili olarak Fırat’ın doğusu için sınır çizme girişimiydi. ABD Fırat’ın batısı ve doğusu arasında bir ateş hattı oluşturmaya çalışıyor. Amerikalılar, altı hafta önce Suriye Grubu’ndaki müttefiklerine, bir sonraki hedefin ülkenin doğusunu geri kalanından ayırmak olduğunu söyledi.
Belgede Suriye’de hayata geçirilmesi gereken beş aşamadan bahsediliyor. Bu aşamalar sırasıyla; Suriye’yi bölmek, Türkiye’yi denetim altına almak, BM Suriye Özel Temsilcisi Stephan de Mistura’yı ABD amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Soçi sürecini sabote etmek ve Suriye muhalefetini etki altına almak.
SOÇİ’YE SABOTAJ
'Küçük Grup'un hedefinde Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana’nın ardından başlattığı Soçi süreci de var. Belgedeki ara başlık 'Soçi’yi kullanmak ve sabote etmek'. Soçi’nin önemini yok etmek için de 'Cenevre sürecinin yeniden canlandırılması' öngörülüyor.
ABD’li temsilci toplantıda PKK/PYD’nin Cenevre’ye dahil olması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin bunu engellediğini belirten ABD’li diplomat Türk-Amerikan ilişkilerinin zaten kötü olduğunu ve daha da iyiye gitmeyeceğinin kesin olduğunu belirtiyor.
TOPLANTININ KATILIMCILARI
ABD cephesinin Suriye özelinde başta Türkiye, Rusya ve İran olmak üzere bölgeye ilişkin plan ve hedeflerinin yer aldığı telgrafı çeken isim Benjamin Norman İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği’nde görevli. 12 Ocak’ta çekilen telgrafta 11 Ocak’ta Washington’da düzenlenen toplantıya katılan isimler şöyle sıralandı: Toplantıya, Satterfield haricinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası Başkanı Hugh Clary ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika birimi Başkanı Jerome Bonnafon katıldı. Washington’ın iki Arap müttefiki de toplantıda yer aldı: Ürdün Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Nawaf Wasfi al-Tal ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğgeneral Jamal al-Aqeel.
'İLK TOPLANTIDA TÜRKİYE'NİN DAVET EDİLMESİ TARTIŞILDI'
Ürdünlü temsilcinin 'bütün zamanların en gizli kamu toplantısı' olarak adlandırdığı ilk toplantıda Almanya, Mısır ve Türkiye’nin de bu gruba davet edilmesi tartışılıyor. Türkiye ile çetin geçecek müzakerelerden dolayı önce bir blok oluşturmak için davette acele etmeme kararı alınıyor. Mısır ve Almanya’nın davet edilmesi kararlaştırılıyor.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)