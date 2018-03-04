May ile Trump, gümrük vergisi krizini görüştü

İngiltere Başbakanlık ofisi '10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, May'in bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump’ın çelik ve alüminyuma getirmeye hazırlandığı gümrük vergileri konusunda İngiltere’nin 'derin kaygısını' ilettiği belirtildi. May, bu alandaki küresel kapasite fazlalığının tek yanlı eylemler ile değil, çok yanlı görüşmeler ve eylemler ile çözülmesinin bütün tarafların yararına olacağını vurguladı.
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Öte yandan açıklamaya göre, görüşmede Doğu Guta’daki insani durum da ele alındı. Doğu Guta’daki durumun 'insani felaket' boyutuna ulaştığı konusunda görüş birliğine varan iki liderin, Doğu Guta’ya yönelik şiddeti durdurmak ve sivilleri korumak için derhal harekete geçmesi gerektiği konusunda anlaştığı kaydedildi.
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