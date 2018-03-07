'Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, ortak deklarasyon kabul edecek'

Kazakistan parlamentosunda konuşan Abdrahmanov, "Edindiğim bilgilere göre garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları ortak deklarasyon kabul etmeyi planlıyor. Muhtemelen bu belgede, bir sonraki Astana görüşmesinin tarihi de dahil olmak üzere Astana sürecini teşvik etmeye yönelik temel eğilimlere yer verilecek" dedi.

Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in Astana'da yapacağı görüşmeden çok umutlu olduklarını kaydeden Abdrahmanov, bakanların Doğu Guta'daki trajik gelişmeler ışığında Astana'daki çalışmaları devam ettirmenin yollarını arayacaklarını ifade etti.

Rusya'nın Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Musiyenko, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in 16 Mart'ta Astana'da Suriye gündemiyle bir araya geleceğini belirtmişti.