AK Parti Çanakkale İl Başkanı istifa etti: Partimiz bizim ismimizden her zaman önce oldu

Karadağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana Çanakkale'yi her fırsatta onur ve gururla her platformda temsil etmeye çalıştığını söyledi.
Özellikle son zamanlarda listemiz ve ismimiz üzerinden partimiz yıpratılmaya çalışıldı. Biz buna daha fazla göz yumamazdık. Buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önce oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet verdim. Şu zamana kadar bana ne görev verildiyse elimden geleni layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle, alnımın akıyla 3 Mart 2016'da geldiğim Çanakkale İl Başkanlığı görevimden büyük bir onur ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyim."
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