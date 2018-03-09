CHP ile MHP arasında ‘seçim güvenliği raporu’ tartışması

CHP, seçim güvenliği konusunda görüşme talebini reddeden MHP’nin bu konuda hazırladıkları raporu istediğini açıklarken, MHP bunu reddedip CHP’ye yüklendi. Bunun üzerine CHP’den raporu talep eden MHP grup görevlisine ilişkin açıklama geldi. MHP ise, bir grup çalışanının kendi kişisel merakından raporu sorduğunu, kurumsal olarak raporun istenmediğini söyledi.

CHP, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen bu hafta da Genel Kurul’da görüşülecek olan AK Parti ve MHP’nin hazırladığı ittifak ve seçim güvenliğine ilişkin yasa tasarısıyla ilgili seçime girme yeterliliğine sahip partileri ziyaret etti. CHP; ziyaret ettikleri partilerin seçim güvenliği ile ilgili endişeleri ve önerilerini de rapor haline getirerek bu konudaki yasal düzenlemeyi hazırlayan AK Parti ve MHP’ye iletmek istedi. AK Parti görüşme talebini kabul ederken MHP randevu isteğini geri çevirdi.

CHP’Lİ ÖZEL: MHP GRUBU SEÇİM GÜVENLİĞİ RAPORUMUZU TALEP ETTİ

CHP ile MHP arasında randevu talebiyle ilgili tartışma devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP’nin AK Parti’ye ilettikleri seçim güvenliğine ilişkin raporunu kendi gruplarından bir görevli aracılığıyla talep ettiğini açıkladı. CHP'nin dün randevu talebini reddeden MHP'nin, "kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaştıklarını" kaydeden Özel, "Bir görevli aracılığıyla değil, yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda, taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz" dedi.

MHP’DEN İTİRAZ: RAPORU TALEP ETMEDİK

Bu açıklamaya ise MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Erhan Usta ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’tan tepki geldi.

MHP’li Akçay, bir televizyon yayınında, CHP’den raporu istemediklerini belirterek, CHP’li Özgür Özel’i eleştirdi. MHP’li Usta ise Twitter hesabından şöyle yazdı:

'ÖZEL, SİYASİ MALZEME ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR'

“Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP asıl niyetini gizlemektedir. Bir yandan ittifak kanunu görüşmelerini engellemek diğer taraftan bazı partilerle yaptığı gizli ittifak görüşmelerini perdelemek için Cumhur İttifakının taraflarından randevu talep etmiştir. AKP iktidar olmanın verdiği sorumluluk içerisinde bu randevu talebine olumlu karşılık vermiştir. Ancak MHP örtülü ittifak ve oyalama taktiklerine kanmamıştır. MHP, CHP’ye randevu vermeyerek bir tavır ortaya koymuştur. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ‘MHP Grubu, kendilerinin randevu verip dinleme nezaketi dahi göstermediği seçim güvenliği raporumuzu talep etti.’ şeklinde açıklama yapmış ve MHP’ye karşı çirkin bir saldırılarda bulunmuştur. MHP’nin iki Grup Başkanvekilinden hiçbirisi CHP’den böyle bir talepte bulunmamıştır. Herhangi bir personeline CHP Grubundan rapor temin edilmesi şeklinde bir talimat da vermemiştir. Özgür Özel, mal bulmuş mağribi gibi, anlamadan bilmeden, çaresizlik ve tükenmişlik içinde açıklamada bulunarak buradan bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışmıştır. Özgür Özel’i siyasi nezakete davet ediyorum.”

MHP’li Yalçın da, CHP’li Özel’in açıklamasının doğru olmadığını belirterek, “Ne Parti Grubumuzdan, ne de Genel Merkezimizden CHP’nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir” dedi.

'CHP'NİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER, ENTRİKADAN İBARETTİR'

© AFP 2018/ Arşiv Seçim ittifakı düzenlemesi TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti

MHP’nin; CHP’nin bu konudaki samimiyet ve iyi niyetine inanmadığını, ana muhalefet partisinin tavrını ikiyüzlü bulduğunu ifade eden Yalçın, “CHP; bir yandan Seçim İttifakı Yasa Teklifi’yle ilgili süreci baltalamak için oyalama taktiğine başvururken, öbür yandan da PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi kollamak ve sandıkta uğrayacağı hezimeti önlemek için çareler aramaktadır. Bize göre, CHP’nin siyasi partilerle yaptığı görüşmeler, bu kirli hesaplar üzerine düzenlenmiş siyasi taktikten, hatta entrikadan ibarettir. CHP; hileyi, desiseyi, üçkâğıtçılığı seçim sürecine giden yolda şimdiden araç ve amaç edinmiştir” diye konuştu.

CHP’Lİ ÖZEL İKİNCİ AÇIKLAMAYLA O GÖREVLİYİ AÇIKLADI

MHP’den gelen itirazlar üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ikinci bir açıklama yaptı. Saat 10.45 sıralarında MHP Grubu büro görevlisi Ö. Ç’nin CHP Grubu Basın Danışmanı Tuncay Keser'in odasına gelerek, CHP tarafından dün kamuoyuna açıklanan raporun bir örneğinin MHP Grubu tarafından talep edildiğini ilettiğini kaydeden Özel, şöyle dedi:

“Bunun üzerine benimle irtibata geçilmiş olup talimatımla MHP Grubu'ndan Ö.Ç.'nin grup personeli olduğu teyit edilmiştir. Ardından grup başkanvekillerimizle yaptığımız istişare sonucunda bu talebin karşılanmaması kararlaştırılmış ve bilinen açıklama kaleme alınmıştır. Açıklamamızda raporun yetkili bir kişi tarafından talep edilmediği de özellikle vurgulanmasına karşın MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın açıklamaları şaşkınlıkla karşılanmıştır. Akçay, tarafımı hırçınlık ve hazımsızlıkla suçlamaktadır. Hırçın olan, raporumuzu merak etmesine karşın raporu partiler arası iletişim nezaketine uygun olmayan biçimde talep eden MHP'nin sayın grup yöneticileridir.”

MHP’Lİ AKÇAY: GRUP ÇALIŞANI KİŞİSEL MERAKINDAN SORMUŞ

Bunun üzerine de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM’de yeni bir açıklama yaptı. CHP’li Özer’in açıklamalarını ‘son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddia’ olarak niteleyen Akçay, “Biz ne MHP TBMM Grubu ne de genel merkez olarak bu raporu CHP Grubu'ndan asla talep etmedik” dedi. Akçay, bunu talep edebilecek, iki grup başkanvekili ve grup müdürü olmak üzere üç kişi bulunduğunu; bu üç kişinin de böyle bir talebi olmadığını bildirdi.

'RANDEVUSUNU KABUL ETMEDİĞİMİZ CHP'NİN RAPORUNU NİYE MERAK EDELİM?'

“Randevusunu kabul etmediğimiz CHP'nin raporunu niye merak edelim?” diyen Akçay, ayrıca raporun kamuoyuna açıklandığını, gazetelerde yazıldığını, CHP’nin internet sitesinde de yer aldığını, saklı, gizli, merak edilecek, CHP’den istenecek bir rapor olmadığını söyledi. Sadece grup personeli olan Ömer Çakmak’ın kendi kişisel merakından bu raporu sorduğunu vurgulayan Akçay, “Kurumsal tutumun farkında olmadan, iyi niyetli bir şekilde… CHP grup personeli de kendi grup başkanvekiline söylemiş. Bunlar yemiyor, içmiyor, sanki MHP böyle talepte bulunmuş gibi açıklama yapıyorlar. CHP'nin yaptığı, kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir. CHP Grup Başkanvekili Özel'i kınıyorum” diye konuştu.