Nazarbayev, Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif 16 Mart’ta Astana’da görüşecek

Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Aydos Ukibay, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in 16 Mart’ta Astana’da bir araya geleceklerini söyledi.

Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Aydos Ukibay'ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Suriye'ye yönelik Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları ile görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme 16 Mart'ta başkent Astana'da yapılacak.