Lavrov: İngiltere, Skripal soruşturması dosyasına ulaşma talebimizi reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi ile ilgili soruşturma dosyasına ulaşma taleplerinin Londra tarafından reddedildiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti.

Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi.

Kimyasal silah kullanmakla suçlanan bir ülkenin, konuyla ilgili numunelere ulaşma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, İngiltere'nin zehirli bir madde ürettiğinden şüphelendiği ülkeye derhal başvurmuş olması gerektiğini ifade etti.

MORE: Russia won’t respond to UK ultimatum until samples of alleged chemical weapon received – Lavrov https://t.co/gVxw0DHgdg pic.twitter.com/reMgCly9ys — RT (@RT_com) March 13, 2018

'İNGİLTERE BAŞBAKANI SANIRIM RUSYA'NIN KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ANLAŞMASINA DAHİL OLDUĞUNU BİLİYOR'

Lavrov "Londra'dan gelen ültimatomu elbette duyduk. Konuyla ilgileniyoruz. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz (Mariya Zaharova) da konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki açıklamalara ekleyebileceğim şu: İngiltere, İngiltere Başbakanı, Dışişleri Bakanı sanırım Rusya'nın kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına dahil olduğunu biliyor. İngiltere'nin, bu anlaşma çerçevesinde zehirli madde kullandığından şüphelendiği ülkeye başvurması gerekirdi" dedi.

"Neredeyse tüm İngiltere yönetimi üyelerinin uydurduğu dedikodular çıkar çıkmaz, Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması doğrultusunda uzmanlarımızın analizlerini gerçekleştirmesi için resmi olarak dosyaya ulaşma başvurusunda bulunduk. Anlaşma çerçevesinde bu kesinlikle yasal" ifadelerini kullanan Lavrov, talebe olumsuz yanıt aldıklarını ifade etti.

Zaharova, olayın nedenleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, söz konusu kampanyada 'yönetmenlik çalışması' yapıldığının açık şekilde görüldüğünü ve olay aydınlatılıncaya kadar geleneksel önyargılı düşüncelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.

© AFP 2018/ Alexander NEMENOV Putin: İngiltere, Skripal olayını kendisi çözmeli

May, Moskova'dan Skripal'in zehirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen 'Noviçok' isimli zehirli gazın üretim programıyla ilgili detayları talep etmişti.

Lavrov, Londra numuneleri ulaştırana kadar, taleplerine yanıt vermeyeceklerini söyledi.

'BU KONUYLA HİÇBİR ALAKAMIZ YOK'

"İngiltere, Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirirse, Rusya'nın da sorumluluklarını yerine getireceği ve talebe yanıt vereceği konusunda sizi temin ederim" diyen ve Rusya'nın suçlu olmadığını belirten Lavrov, Londra'nın anlaşmayı yerine getirmesi halinde soruşturma konusunda İngiltere ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Lavrov "Bu suçlamaların saçmalık olduğunu daha önce de söylemiştik. Bu konuyla ilgili hiçbir alakamız yok" ifadelerini de kullandı.