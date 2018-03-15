HDP'nin Meclis'teki üyelikleri MHP'ye geçiyor

HDP milletvekilliklerinin vekilliklerinin düşürülmesi, Meclis'teki komisyon çalışmalarını da etkilemeye başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun HDP'li üye sayısı, milletvekilliklerinin düşürülmesi sebebiyle 3'e indi ve HDP'nin komisyondaki üyelik hakkı MHP'ye geçti.

Şimdiye kadar Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan ve vekilliği düşürülen isimler ise Nursel Aydoğan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan oldu. Daha önce de HDP'nin RTÜK'teki üyelik hakkı AK Parti'ye verilmişti.

GARO PAYLAN KOMİSYONDA TEPKİ GÖSTERDİ

© AA/ Dursun Aydemir Vekilliği düşürülen HDP'lilere binlerce liralık borç çıkarıldı

Gazete DuvaR'ın haberine göre, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki üyelik hakkının MHP'ye geçmesini komisyon toplantısında gündeme getirdi ve şöyle konuştu:

"Grup Başkanvekilimiz, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım komisyonumuza bir buçuk yıl hizmet verdi. Ve 15 gün önce, milletvekilliği yalnızca ‘padişah bozuntusu' dedi diye düşürüldü. Aynı şekilde, Komisyonumuza hizmet veren Urfa milletvekilimiz İbrahim Ayhan'ın, sosyal medya paylaşımı sebebiyle, milletvekilliği düşürüldü, yalnızca bir sosyal medya paylaşımı yüzünden. Biz burada milletin iradesini temsil ediyoruz ve ‘Milletin iradesi bir bütündür' diyoruz. Yani iktidar bunu böyle tanımlamasa da, kendilerini yerli ve milli tanımlayıp onun dışında kalan her şeyi öteki olarak tanımlasa da Millet Meclisinin esası milletin iradesinin bir bütün olduğudur."

'AYHAN VEKİLİMİZİN TABELASINI KALDIRMA HIZINIZA HAYRANIM'

Paylan, "550 milletvekiliyle, yerel yönetimleriyle, yerel meclisleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 üyesiyle milletin iradesinin bir bütün olduğunu ortaya koyuyoruz. Eğer siz milletin iradesinin bir bölümünün, böyle uyduruk gerekçelerle milletvekilliklerini düşürürseniz, bilin ki gün olup devran döndüğünde başka muktedir hissedenler sizin milletvekilliklerinizi böyle uyduruk gerekçelerle düşürürler ki geçmişte bunu her mahalle yaşadı. Ben, bu anlamda, Komisyonumuza da hizmet veren 2 milletvekilimizin milletvekilliklerinin düşürülmesini kınıyorum ve Sayın Başkan, İbrahim Ayhan vekilimizin tabelasını kaldırma hızınıza da hayranım. İbrahim Ayhan vekilimizin tabelası şu anda burada yok, kaldırılmış, yerine ne tabela konulduğunu da bilmiyorum" diye konuştu.