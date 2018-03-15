Kayıt
14:29 15 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    HDP Milletvekili Garo Paylan

    HDP'nin Meclis'teki üyelikleri MHP'ye geçiyor

    © AA/ Volkan Furuncu
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 30

    HDP'lilerin milletvekilliklerinin düşürülmesi, Meclis komisyonlarındaki üye dağılımını değiştirdi. Vekilliği düşürülen HDP'lilerin üyelikleri MHP'ye geçiyor.

    HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    HDP'li Yıldırım'ın vekilliği, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle düşürülebilir
    HDP milletvekilliklerinin vekilliklerinin düşürülmesi, Meclis'teki komisyon çalışmalarını da etkilemeye başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun HDP'li üye sayısı, milletvekilliklerinin düşürülmesi sebebiyle 3'e indi ve HDP'nin komisyondaki üyelik hakkı MHP'ye geçti.

    Şimdiye kadar Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan ve vekilliği düşürülen isimler ise Nursel Aydoğan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan oldu. Daha önce de HDP'nin RTÜK'teki üyelik hakkı AK Parti'ye verilmişti.

    GARO PAYLAN KOMİSYONDA TEPKİ GÖSTERDİ

    Aranan HDP'li vekiller Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız Brüksel'deki protesto gosterisinde görüntülendi
    © AA/ Dursun Aydemir
    Vekilliği düşürülen HDP'lilere binlerce liralık borç çıkarıldı
    Gazete DuvaR'ın haberine göre, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki üyelik hakkının MHP'ye geçmesini komisyon toplantısında gündeme getirdi ve şöyle konuştu:

    "Grup Başkanvekilimiz, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım komisyonumuza bir buçuk yıl hizmet verdi. Ve 15 gün önce, milletvekilliği yalnızca ‘padişah bozuntusu' dedi diye düşürüldü. Aynı şekilde, Komisyonumuza hizmet veren Urfa milletvekilimiz İbrahim Ayhan'ın, sosyal medya paylaşımı sebebiyle, milletvekilliği düşürüldü, yalnızca bir sosyal medya paylaşımı yüzünden. Biz burada milletin iradesini temsil ediyoruz ve ‘Milletin iradesi bir bütündür' diyoruz. Yani iktidar bunu böyle tanımlamasa da, kendilerini yerli ve milli tanımlayıp onun dışında kalan her şeyi öteki olarak tanımlasa da Millet Meclisinin esası milletin iradesinin bir bütün olduğudur."

    'AYHAN VEKİLİMİZİN TABELASINI KALDIRMA HIZINIZA HAYRANIM'

    Ahmet Yıldırım - İbrahim Ayhan
    © AA/
    HDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü
    Paylan, "550 milletvekiliyle, yerel yönetimleriyle, yerel meclisleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 üyesiyle milletin iradesinin bir bütün olduğunu ortaya koyuyoruz. Eğer siz milletin iradesinin bir bölümünün, böyle uyduruk gerekçelerle milletvekilliklerini düşürürseniz, bilin ki gün olup devran döndüğünde başka muktedir hissedenler sizin milletvekilliklerinizi böyle uyduruk gerekçelerle düşürürler ki geçmişte bunu her mahalle yaşadı. Ben, bu anlamda, Komisyonumuza da hizmet veren 2 milletvekilimizin milletvekilliklerinin düşürülmesini kınıyorum ve Sayın Başkan, İbrahim Ayhan vekilimizin tabelasını kaldırma hızınıza da hayranım. İbrahim Ayhan vekilimizin tabelası şu anda burada yok, kaldırılmış, yerine ne tabela konulduğunu da bilmiyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, RTÜK, AK Parti, MHP, HDP, Nursel Aydoğan, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, Garo Paylan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın dört bir yanında çekilen How Far From Home isimli fotoğraf projesi
    İstifa edip dünya turuna çıkan gezgin çiftten etkileyici fotoğraflar
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam