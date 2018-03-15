Ryanair, rotayı Türkiye'ye çevirdi

Avrupa'nın en popüler ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, Dalaman seferleri ile Türkiye pazarına giriyor.

Havayolu şirketi Ryanair, Türkiye'ye uçuşlara başlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, uçuşlar İrlanda'nın Dublin ve Slovakya'nın Bratislava kentlerinden Muğla Dalaman'a yapılacak.

Dünya'nın aktardığı habere göre, şirket Türkiye'ye ilk uçuşunu Bratislava'dan 28 Haziran'da gerçekleştirecek. Dublin seferleri ise 24 Temmuz'da başlayacak.

Ryanair, Europe’s No.1 airline, today (15 Mar) launched its first flights to Turkey with two new routes to Dalaman from Dublin and Bratislava. Read more here. https://t.co/BAU36Bo3Ap pic.twitter.com/j40MvpnQcl — Ryanair (@Ryanair) March 15, 2018

​Bratislava'dan Dalaman'a tek yön için 39.98 euroya bilet bulmak mümkünken, Dublin-Dalaman biletleri 39.99 eurodan (yaklaşık 193 lira) satışa çıktı. Her iki sefer için de aynı gün, aynı fiyatlarla dönüş uçuşları gerçekleştirilecek.

İrlanda'da 1985 yılında kurulan Ryanair bugün filosundaki 300'den fazla uçak ile 190'dan fazla noktaya sefer gerçekleştiriyor.