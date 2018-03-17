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    Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe

    FBI'ın eski direktör yardımcısı McCabe emekliliğine 2 gün kala kovuldu

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Politika
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    ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğu açıklandı. McCabe son dönemde ABD Başkanı Donald Trum tarafından siyaseten yanlı olmakla suçlanıyordu.

    Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtti.

    Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumdan ilişiğini kestiklerini duyurdu.

    Soruşturma sonucunda McCabe'in basına izinsiz ifşaatlarda bulunduğunun saptandığı açıklandı.

    TRUMP: DEMOKRASİ İÇİN HARİKA BİR GÜN

    Özellikle Rusya'ın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

    Trump McCabe'in kovulmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada " Andrew McCabe KOVULDU. FBI'ın sıkı çalışan erkek ve kadınları için, demokrasi için harika bir gün. Sahta sofu James Comey onun patronuydu ve McCabe'i kilise korosunda şarkı söyleyen bir çocuk gibi gösterdi. O FBI'ın en üst düzeyinde süregiden yalanları ve yolsuzlukları biliyordu" dedi.

    OCAKTA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

    29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

    18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

    Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

    Etiketler:
    Kovulma, FBI, Jeff Sessions, Andrew McCabe, Donald Trump, ABD
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