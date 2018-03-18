MHP'de 'Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka' sloganlı kongre

MHP kongresinin gerçekleştiği Ankara Spor Salonu'na partililer erken saatlerde gelmeye başladı. Kongre nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Ankara Valiliği'nce, kongre salonun çevresindeki sokakları trafiğe kapatılırken, kongreyi izlemeye gelenler de güvenlik kontrolünden geçerek salona alındı. Kongre salonunun hem içinde hem de dışında çok sayıda polis de görev yapıyor.

MHP’de 12. Olağan Büyük Kongre Kongre, “Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” sloganıyla Ankara Spor Salonun’nda toplünıyor. pic.twitter.com/z1Z6pbI6Iz — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 18, 2018

​Kongre salonunun alt zemini turkuaz rengi halılarla kaplanırken, salonda Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklere de ağırlık verildi. Tribünlerde partililerin ve konukların oturacağı alana Türk bayrağı ve parti flamaları konurken, salonun çeşitli yerlerine "Vatanımız Var Olsun", "MHP'nin Sevdası, Milletin Bekası", "Vefası Olmayanın Bekası Olmaz", "Milliyetçi Hareket Beka İçin Var Elbet", "Beka İçin El Ver, Tarihe Söz Ver", ‘"Yüreğin Vatan Olsun", yazılı pankartlar asıldı.

MHP’de 12. Olağan Büyük Kongre. Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak girdiği kongrede yarış 75 üyeli MYK için olacak. pic.twitter.com/6yqF90Pnyp — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 18, 2018

​Salonda Divanın görev yapacağı platforma dev ekran yerleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının salona asılmaması, sadece Atatürk ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğraflarına yer verilmesi dikkat çekti.

CHP, HDP VE İYİ PARTİ'YE DAVET GÖNDERİLMEDİ

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitirenler dolayısıyla kongrede konser programı olmayacağı belirtildi.

Kongrede sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalınıyor.

Bir gelenek olarak parti kongre ve kurultaylarına diğer partiler de davet ediliyor. Ancak MHP, son dönemde tartışma yaşadığı CHP ile, HDP ve İYİ Parti'ye kongre daveti göndermedi.

Kongrenin gecikme olmaması halinde saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlaması bekleniyor. Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kongrede, MHP lideri Bahçeli bir konuşma yapacak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak. Kongrede, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek. Bin 207 delege Bahçeli'nin tek aday olarak gireceği genel başkanlık ile 75'i asıl, 25'i yedek olmak üzere 100 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için oy kullanacak.