Putin, Katar Emiri’yle ekonomik işbirliğini görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani'yle 26 Mart’ta yapacağı görüşmenin başlıca konusunun ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacağı, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündem konularının da ele alınacağı belirtildi.

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile Rusya'da iş ziyaretinde bulunacak Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani arasında görüşme yapılacak. Üst düzey görüşmede ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rus-Katar işbirliğinin daha da geliştirilmesi, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınması planlandı" ifadelerine yer verildi.

Katar Emiri, 2016'nın ocak ayında gerçekleştirdiği bir önceki Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Taraflar, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, ayrıca 2018'de Rusya'da ve 2022'de Katar'da yapılacak olan FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hazırlanması ile ilgili konularda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.