Putin, Katar Emiri’yle ekonomik işbirliğini görüşecek

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile Rusya'da iş ziyaretinde bulunacak Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani arasında görüşme yapılacak. Üst düzey görüşmede ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rus-Katar işbirliğinin daha da geliştirilmesi, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınması planlandı" ifadelerine yer verildi.
© Sputnik/ Alexei Nikolsky
Katar Emiri, 2016'nın ocak ayında gerçekleştirdiği bir önceki Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Taraflar, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, ayrıca 2018'de Rusya'da ve 2022'de Katar'da yapılacak olan FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hazırlanması ile ilgili konularda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)