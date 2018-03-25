AK Partili Metiner: İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor, kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylem

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, "Şu 'sayın' kelimesinden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani 'Mehmet kardeşim' desen 'Mehmet ağabeyim' desen ama içimizden bazıları diyor ki 'Hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın, sayın milletvekili, sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız."

© AP Photo/ Hussein Malla Yoksulluk sınırı 1 yılda 440 TL arttı

İktidarın herkesi değiştirdiğini hatırlatan Metiner, şunları söyledi: "Evet iktidar çok önemli, iktidarın dışında başka şeyler de önemli. İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler, fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz. Fakir, fukaraya mütevazılık yakışmaz ki. Fakir fukaranın farklı bir seçeneği var mı?

© AA/ Emrah Gökmen Ağbal, Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'nda konuştu: Çıkın dairelerinizden

Mütevazılık kime yakışır? İktidar sahiplerine, güç sahiplerine yakışır. Zaten konumumuzdan dolayı, etrafımızdan dolayı yanımıza yaklaşmıyor. Garip gurebayı unuttuk, unuttuk yani bir garip yanımıza yaklaşsa kulağınıza bir şey söylese 'Vaktimiz yok', belediyemize gelse 'Toplantıda.'

'ZENGİN GELDİYSE, HELE DE PATRONUN OĞLUYSA KAPIDA KARŞILARIZ, BU NE YA?'

Eğer bir zengin geldiyse, hele bir de patronun oğluysa maşallah kapıda karşılarız. Bu ne ya? Bizi buraya taşıyan garip, fakir, fukara kardeşim. 15 Temmuz'da kimileri köşe bucak kaçtı, meydanlarda ne yiğit insanlar vardı. Eli öpülesi insanlar onlar. Bugün varsak, onların sayesinde varız. 15 Temmuz'da alçak FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı ne çabuk unutuyoruz? 15 Temmuz'u da unutacağız, ben bunu size söyleyeyim."